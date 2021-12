Vražja dama predstavila svojo najnovejšo kolekcijo modnih oblačil #video

Gordana Grandošek Whiddon je plesalka in modna oblikovalka, ki ste jo na Planetu lahko spremljali v prvi sezoni šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Gordana je javnosti predstavila svojo novo kolekcijo prestižnih oblačil, pri tem pa so ji na pomoč priskočile tudi preostale vražje dame. V izložbi so pozirale kot žive lutke, oblečene pa so bile v Gordanine kreacije. Novo kolekcijo je vražja dama poimenovala Mystique by GGW.

“To pomeni, da je kolekcija zelo mistična, ženstvena, skrivnostna. Takšna, kot smo ženske, male mačke. Ali pa velike," nam je o svoji kolekciji zaupala Gordana. Doma je bilo zaradi nastajanja novih oblek v zadnjem času zelo veselo. "Kolekcija je nastala zelo hitro. 24 kosov sem naredila v 14 dnevih. Šivala sem sama, kar pomeni, da sem se zbujala ob petih in do devetih zvečer šivala," je razkrila vražja dama, priznala pa tudi: "Doma je, kakor da bi padla bomba. Bleščice so povsod, jesti morava na tleh, ker nimava prostora na mizi … Divje je."

Gordanin mož Trent je razkril, da je bil doma pomočnik in čistilec. To je potrdil tudi njen mož Trent: "Blago je bilo po vsem stanovanju. Jaz sem hodil okrog s sesalnikom. Bil sem čistilni servis, ampak tudi pomočnik." Nato je dejal še: "Gordana je zelo pridna. Veliko dela. Vse, kar dela, dela stoodstotno." Ta pridnost se je obrestovala, saj so znane Slovenke nad prazničnimi kreacijami navdušene. Predvsem nad glamuroznimi detajli in bleščicami. Nika Čukur je priznala, da so bleščice, diamanti in perje nujen sestavni del njene garderobe. Tudi Carmen Osovnikar je bila nad bleščečimi oblekami navdušena. "Obožujem njo in njene kreacije. Vse so fenomenalne," je odkrito dejala Carmen.

Vražje dame so tokrat nastopile v vlogi manekenk.

Gordana Grandošek Whiddon sicer pravi, da obleka naredi človeka in obratno: "Želim si, da se ženske v mojih oblekah počutijo ženstveno, samozavestno in da jim obleka pri tem pomaga. V njih se morajo počutiti udobno in to odražati navzven." Ob tem je Katarina Benček priznala, da se v oblečeni kreaciji počuti izredno dobro: "Zdi se mi, da naredi lepo ženstveno postavo. Je malo razgaljena in odprta, ampak tudi to kdaj prija."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 18.30. Prvo sezono šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame pa si lahko, poleg drugih ekskluzivnih vsebin, ogledate na Planeteka.si.

