Vražje dame so z nostalgijo delile vtise o prvi sezoni #video

V finalni oddaji šova The Real Housewives Slovenija so vražje dame odkrito spregovorile o svojih vtisih v prvi sezoni. Ob vsej iskrenosti niso manjkali niti konflikti niti solze.

Vražje dame se počasi poslavljajo in zadnji večer so se v finalni epizodi šova The Real Housewives Slovenija spominjale dogodkov, ki so zaznamovale prvo sezono. Skupaj so se strinjale, da je med oddajo največkrat jokala Gordana. Na drugi strani pa je Carmen izpostavila, da Pika ni jokala, ko je spregovorila o nasilnem bivšem možu. "Kapo dol. To je stvar, ki jo je težko povedati in s tem si mi dala pogum, da sem o nasilju spregovorila tudi sama. Hvala ti," je dejala Carmen in so to izjavo orosila oči Piki.

Katarina, ki je v šov vstopila kot zadnja vražja dama, razkrila: "Vsaka od vas me je presenetila na svoj način. Bilo je sicer kratko, a sladko." Med izjavo ji je v besedo skočila Carmen, kar je Katarina tudi pokomentirala: "Tako Carmen kot Andreja imata radi glavno besedo in na podlagi tega lahko opazimo boj med njima."

Špela je nato dejala, da je Nika zelo dobra ženska, kar je šokiralo Carmen in jo razjezilo. Dejala je, da Nika ne more biti dobra oseba, saj je govorila o njej za njenim hrbtom. Carmen je nato razkrila še: "Ko sva bili z Niko sami med preoblačenjem, se mi je opravičila. Torej na samem. Če imaš ti čisto vest in to resno misliš, se opravičiš pred vsemi ženskami."

Špela je dodala, da je Niko med druženjem izpostavila, ker je bila ves čas nekako v ozadju. "Morda sem bila pokroviteljska, ampak želela sem si, da dobi še kdo drug besedo. Tam niso bile samo one," je pojasnila. Andreja je nato za zaključek dejala: "Vse smo si zelo različne, pa vendar zelo podobne. Vse smo zelo vražje, tako da bo med nami prišlo do kakšnih napetosti, ki jih bomo reševale s pogovorom ena na ena in neposrednim pogledom v oči." Tem mislim so vražje dame nato še skupinsko nazdravile in zdravico zaokrožile s pozdravom.

