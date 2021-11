Špela o Carmen: Ima preveč časa, zato ji hodijo neumnosti po glavi #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo tokrat lahko udeleženke šova spremljali na zgodnjem kosilu. Ob dobri hrani in pijači so vražje dame načrtovale uresničitev skupnega projekta, ob tem pa ni šlo brez pikrih komentarjev.

Vražje dame so se tokrat v šovu The Real Housewives Slovenija odpravile na zgodnje kosilo. Tam je pogovor nanesel na njihov najnovejši skupni projekt, ki zajema izdelavo koledarja s fotografijami vražjih dam z njihovimi štirinožnimi prijatelji. Pobudo za organizacijo je prevzela Andreja Medvedič, ki se je oklicala za "art direktorico", ko je videla, da ni vodstva.

Nekatere vražje dame so to sprejele z lahkoto, druge malo manj. Niki Čukur se je zdelo to logično, saj pravi, da Andreji vloga šefice pristaja. Carmen Osovnikar ni bila najbolj navdušena, saj je bila ideja njena. "Ampak s tem se ne obremenjujem, jaz bom tako ali tako delala po svoje," je dodala. Špela Kastelic je komentirala: "Sama zelo uživam v kreativnem delu, ampak so se te gospe prej vrinile v ta kader."

Vražje dame na zgodnjem kosilu. Andreja je nato predstavila nekaj idej za fotografije in največje odobravanje požela od Pike Zrim. Najmanj se je s predlogi strinjala Špela Kastelic, saj bi morala na fotografiranje vzeti samo enega psa. "Jaz bom pripeljala vse štiri, da naredimo res spektakularno fotografijo, je dejala. Andreja je to komentirala z besedami: "Če fotografije ne bodo dobre, bo posledice nosila sama."

Špela Kastelic je nato Carmen Osovnikar dejala, da bi morala imeti psa pasme doberman, ker njena hiša potrebuje čuvaja. "Carmen bi znala skrbeti za dobermana. Mislim, da ima preveč časa in da ji zato hodijo same neumnosti po glavi," je Špela dodatno pojasnila svojo odločitev. Carmen je to komentirala z nasmeškom: "Mogoče pa enkrat v prihodnosti."

