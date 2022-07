Vražji dami spet pobegnila poldivja mačka, prosi za pomoč

Špela Kastelic, ki jo je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, pogreša eksotično mačko, ki ji je pobegnila iz mačjaka in je zdaj verjetno nekje v okolici Ljubljane.

"Naš savannah maček Piccolo se je izmuznil iz mačjaka in pobegnil," je Špela Kastelic, lastnica lepotnega salona, sicer pa ena od vražjih dam v resničnostnem šovu na Planetu, objavila na Facebooku.

"Po vsej verjetnosti se nahaja na območju Sostra širše, poti v Podgorje, na travnikih in jezercu pod Debnim vrhom, ob reki Ljubljanici, Zavoglju, kašeljskem mostu, Kašlju, Zalogu ... Ker se ne zna orientirati, posebej, ker je bilo vmes še neurje, sam ne bo znal najti poti nazaj do doma. Zato se bo zaradi lakote najbrž zatekel h kakšni stanovanjski hiši," je zapisala ter prosila, da njeni prijatelji objavo delijo in ji pomagajo.

Isti maček ji je sicer pobegnil že oktobra 2020, takrat so ga pogrešali več kot teden dni, nato pa po obširni iskalni akciji tudi našli.

Mačke pasme savannah so poldivje mačke, to pasmo so ustvarili s križanjem servala, afriške divje mačke, in domače mačke. So precej večje od običajnih mačk, njihova posebnost je tudi, da se večinoma ne bojijo vode oziroma v kopanju prav uživajo.

