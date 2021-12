Vražja dama nejevoljno: "Ne ljubi se mi ukvarjati z njimi."

V šovu The Real Housewives Slovenija je Carmen Osovnikar povabila vražje dame na otvoritev svoje ženske sobe, ki jo je renovirala Andreja Medvedič. Dame so bila sprva zadržane, nato pa je ozračje začinilo predvsem polivanje šampanjca po novem pohištvu in nezadovoljstvo gostiteljice z nekaterimi gostjami.

V tokratni epizodi The Real Housewives: Vražje dame smo udeleženke šova lahko spremljali na obisku pri Carmen Osovnikar. Povabila jih je namreč na otvoritev svoje prenovljene ženske sobe. Prenavljanje je v svoje roke prevzela Andreja: "V Carmenin črnobeli svet sem želela vnesti nekaj nežnosti z barvo." Otvoritev je bila mirna, dame so bile zelo zadržane, Carmen pa je celo dejala, da bo počasi potrebovala malo oddiha od določenih dam.

Vražje dame na otvoritvi prenovljene ženske sobe. Špela nad sobo ni bila navdušena: "Ni bila ravno spektakularna, smo pa prišle, da smo izkazale podporo Andreji in Carmen. Ne bi pa imela take sobe doma." Pika je bila deležna ostrega pogleda Carmen, ker je na obisku polila njen novi kavč s šampanjcem. Carmen je počistila Pikin madež, ob tem pa je Andreja izpostavila, da ima Carmen zelo čist dom: "V njeni hiši ni nobenega prahu in madežev." Tudi Špela je izpostavila, da je Carmen zelo redoljubna gospa.

Po koncu druženja je Carmen odkrito dejala: "Čisto vseeno mi je, kaj si mislijo, ker se mi res ne ljubi ukvarjati z njimi. So starejše ženske, ki bi lahko imele malo več pameti v glavi, ne pa da se toliko ukvarjajo z mano. Jaz sem tista, ki se v oddaji ne pretvarja. Jaz, Špela in Gordana smo bile v oddaji take, kot smo v resnici, preostale pa so povsem drugačne, kot se prikazujejo. In meni to ni všeč."

Če ste katero od epizod prve sezone šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame slučajno zamudili, si jo lahko, poleg drugih ekskluzivnih vsebin, ogledate na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.