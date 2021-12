Vražje dame na praznovanju: "Bolje je bilo poskrbljeno za pse" #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo tokrat lahko dame spremljali na praznovanju rojstnega dne volkulje Asene. Špela Kastelic je v svoj dom povabila vse, z izjemo Carmen Osovnikar, ki je zbolela za koronavirusom. Žal pa so praznovanje zasenčili pikri komentarji in norčevanje na račun gostov.

Špela Kastelic je tokrat dame iz šova The Real Housewives Slovenia: Vražje dame povabila na praznovanje rojstnega dne volkulje Asene. Niki se je praznovanje pasjega rojstnega zdelo malce nenavadno: "Ampak to je Špela. Sem vesela, da mi je dala vpogled tudi v takšno zabavo." Nad praznovanjem je bila najmanj navdušena Andreja: "Zdelo se mi je butasto, saj nismo praznovale niti mojega rojstnega dne. Ampak vsak razlog za odpiranje steklenic je dobrodošel."

Gostje so volkulji zapeli vse najboljše in ji prinesli darila.

Nika Čukur in Pika Zrim sta bili tudi edini gostji, ki sta prišli brez darila za Aseno, zato se je Pika pošalila, da sta ji za ovratnico dali petstotaka, ker ima Asena rada vijoličasto barvo. Asena je dobila tudi pasjo torto, novo ovratnico ter premajhen pulover, saj sta Katarina in Marko mislila, da bodo praznovali mačji, in ne pasji rojstni dan.

Med druženjem so vražje dame poklicale tudi bolno Carmen Osovnikar. To je bilo tudi prvič, da jo je katera poklicala in preverila, kako se počuti med prebolevanjem koronavirusa.

Špela je odkrito dejala: "Jaz osebno Carmen ne pogrešam, ker vem, da se bomo kmalu spet videli." Tudi Nika je brez zadržkov dejala, da ni vedela, da se prijateljstvo meri s tem, kolikokrat koga pokličeš. "Carmen nisem poklicala niti enkrat. Slabe vesti nimam, se bom pa poskušala popraviti," je dodala.

Carmen je razkrila, da se ji Nika zdi zelo hinavska.

Carmen Osovnikar sicer tudi meni, da imajo nekatere vražje dame težave z njo. S tem je imela v mislih predvsem Niko: "Mislim, da se me malo boji in v meni vidi konkurenco," je priznala. "Nika je hinavska. V živo je vedno prijazna do mene, za mojim hrbtom pa vedno govori o meni."

Vražje dame so se nenehno šalile na račun Marka.

Tudi Marko je bil med vražjimi damami deležen marsikatere šale na njegov račun. Klicale so ga damek in ga označile za moško Sneguljčico med sedmimi palčicami. Nika pa je na koncu praznovanja podala še pikro pripombo, da je bilo na praznovanju krasno poskrbljeno za pse, medtem ko so one dobile le grisine in vino.

