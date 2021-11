To je razlog, da je vražja dama prekipevala od jeze #video

V tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame se je Špela Kastelic odpravila na tunolov, pri tem pa ji je družbo delala prijateljica Tajda. "Pri tunolovu me je najbolj navdušilo to, da nekam greš, nato pa si v pričakovanju, ali se bo nekaj zgodilo ali ne," je pred odhodom priznala Špela.

Dami sta se podali na tunolov z velikim navdušenjem.

V nadaljevanju je pojasnila, da se s Tajdo vidita bolj redko, ker ima malo prostega časa. "Zato je takrat, ko sva skupaj, pravi razvrat. Potrudiva se povsem izkoristiti skupni čas," je razkrila vražja dama.

Tunolov se je izkazal za naporno aktivnost.

Na tunolov sta se podali z veliko optimizma. "S Tajdo sva se imeli dobro, ampak je bilo malo naporno. Tunolov se je začel že ob štirih zjutraj. Sprva smo bili vzhičeni in mislili, da bomo takoj ulovili kakšno tuno. Na koncu smo pa predvsem čakali ter vmes malo zadremali in pojedli."

Špela je na koncu pihala od jeze in razočaranja.

Vražja dama se je že na ladji jezila, kod hodijo tune in zakaj nobena ne zgrabi za vabo. Njeno razočaranje nad ulovom pa se je stopnjevalo do konca druženja, saj so do enajstih dopoldan ujeli samo eno majhno skušo. "Meni se bo zmešalo. Vsem sem obljubila, da bomo imeli pojedino," je potarnala Špela, ki je vmes tudi preklinjala od jeze, na koncu pa sama sebe potolažila: "Vsaj tune so zdrave in veselo plavajo naprej."

