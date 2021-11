Špela pokazala svojo nežno plat #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo lahko spoznali tudi nežno plat Špele Kastelic, ki sicer slovi po vražjosti in ostrih besedah. S sinom smo ju spremljali na uri jahanja, tam pa je vražja dama razkrila, zakaj ji je čas s sinom tako pomemben, in se bolje predstavila, kakšna je v vlogi matere.

Špela Kastelic je v tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame priznala, da si je od otroštva želela jahati. "Starši mi tega niso dovolili, potem pa sem si kar sama kupila konja in se tako vpeljala v ta šport," je razkrila Špela. Zdaj jahati uči tudi svojega sina Krisa in prav na uri jahanja je Špela prvič pokazala svojo nežnejšo plat.

"Iskreno imam najraje vlogo matere, v kateri sem nežna, čustvena in v spodbudo svojemu otroku," je priznala vražja dama. Dodala je še, da je presrečna, da tudi njen sin obožuje konje in da rad jaha. "Mislim, da ga to zelo sprosti. Zelo sem srečna zaradi tega. Kar na jok mi gre včasih," je še razkrila.

Špela Kastelic s svojim sinom Krisom med uro jahanja. V nadaljevanju je Špela dejala še, da ji ni pomembno, da usvoji znanje jahanja. "Pomembno mi je, da uživa v športu in da se v njem sprosti ob vsakodnevnih dejavnostih v šoli. Pomembno je, da gre vesel domov," je pojasnila. V jahanju najdeta čas za skupno druženje, kar ji ogromno pomeni: "To je moj otrok. Verjetno se z njim res prelevim v malo drugačno Špelo, kot so je vajeni v poslu, ki ga opravljam." Za Krisa si želi, da bi zrasel v dobrega moškega, da bo kavalir, da se bo znal obnašati in da bo športen tip človeka.

