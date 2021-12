S tem je vražja dama povsem osupnila svojega izbranca #video

Katarina Benček je pod pretvezo, da mora posneti romantične fotografije s svečami za Instagram, svojega Marka v tokratni epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame spravila na izlet proti Gorenjski. Marko se je ideji sprva upiral: "Instagram je bolj ženska platforma. Tam vse vsebine apelirajo na čustva, jaz pa bi želel ohraniti svojo moškost, kar je s takimi fotografijami težko."

Na začetku izleta Marko ni kazal pretiranega navdušenja. Katarina je v nadaljevanju razkrila, da je pripravljanje presenečenj njen prepoznavni znak. "Rada presenetim ljudi z darili in pozornostmi. Presenečenje je zame vedno neke vrste zahvala nekomu za njegov trud. Zlasti pri Marku, ki mi velikokrat ugodi v stvareh," je priznala vražja dama.

Ko sta prispela na Gorenjsko, natančneje na letališče, je Marku vse skupaj končno postalo malo sumljivo. "Ko sem zagledal helikopter, sem ugotovil, da mi je Katarina organizirala polet z njim, kar sva načrtovala že kar nekaj časa," je ves navdušen komentiral Marko.

Na koncu sta bila nad poletom s helikopterjem oba izredno navdušena. Marka je presenečenje navdalo s posebnim zadovoljstvom, Katarina pa je bila sprva navdušena nad videzom helikopterja, tik pred izletom pa jo je premagal strah. "Ko sem bila majhna, sem gledala posnetke letalskih nesreč, ki so se mi zelo vtisnile v spomin," je pojasnila. Marko je sprva svoj strah skrival, nato pa je tudi sam v helikopterju priznal: "Malo me stiska." Ne glede na to pa sta na koncu v poletu vseeno uživala in si ga bosta zapomnila za vse življenje.

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri. Zamujene dele pa lahko spremljate tudi na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouTubu in na strani Planeta na Facebooku.