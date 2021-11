Oči so uprte v nov vražji par: bo Marko zaročil Katarino? #video

V tokratni oddaji šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo tokrat lahko dva vražja para spremljali na dvojnem zmenku, na katerem so se dotaknili vseh mogočih tem, med drugim je pogovor nanesel tudi na možnost nove zaroke. Kaj sta komentirala vpletena, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Gordana in Trent sta povabila Katarino Benček in njenega partnerja Marka na kosilo v Umag. Pogovor je tekel o vsem mogočem, tudi o Markovi balkanski krvi in dejstvu, da ne kuha, čemur se je začudil predvsem Trent, ki je kosilo v Umagu skuhal sam. Nato pa je Katarina pri Gordani preverila, kaj si vražje dame mislijo o njej.

"Sama namreč še nisem imela priložnosti oceniti situacije," je pojasnila Katarina, izpostavila pa je tudi, da Marko pozna več vražjih dam kot ona.

V nadaljevanju so se zopet pošalili na računa Marka, saj se je ta oklical za vražjega žrebca, Katarina pa je ob tem dodala: "Marko je zelo poskočen moški, ki zelo rad sklepa nova poznanstva, predvsem z ženskami."

Gordana in Trent sta nato Katarini in Marku pokazala svoj plesni film, povabila pa sta ju tudi na plesno uro, ki sta jo sprva, po začetnem odlašanju, zavrnila, nato pa le sprejela in ob tem razkrila, da jima skupni ples ne gre najbolje od rok.

Na kosilu je tema nanesla na zaroko. Gordana je izpostavila, da jo je Trent zaročil v New Yorku, kamor se za božič odpravljata tudi Katarina in Marko. Oči so bile tako uprte v Marka. Ali bo decembra v New Yorku morda le zaprosil Katarino? Ta je brž komentirala: "Prstan mora biti lep!" V nadaljevanju pa je tudi priznala: "Rada bi imela velik diamant!"

Marko je odvrnil, da se pri zaroki ne more potruditi bolj kot tako, da poklekne na koleno. Katarina sicer misli, da Marko še nima v načrtu, da bi jo kmalu zaprosil, zato ga je potrepljala po rami in v angleščini dejala: "Pa ne, da te v kaj silim."

