Vražja dama razkrila: Ko sem v zvezi, se od strasti kar kadi in iskri #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sedmi epizodi šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je Andreja Medvedič tokrat Carmen Osovnikar povabila na sproščanje v wellness center. Tam sta bili dami deležni tudi branja njunih astroloških kart za ljubezensko področje.

Andreja Medvedič je v zadnji epizodi šova The Real Housewives: Vražje dame Carmen Osovnikar povabila na sproščanje v wellness center. "Carmen bi potrebovala čim več okolja, ki jo sprošča in ne dela dodatno živčne," je svojo odločitev pojasnila Andreja. Poleg tega je za Carmen in zase naročila še branje astrološke karte, iz katere sta izvedeli, kdaj bo pravi čas za novo zvezo ali kakršnekoli spremembe na ljubezenskem področju.

Astrologinja je za Andrejo povedala, da zna prejemati in dajati ljubezen ter da ji veliko pomeni svoboda. Andreja je sicer odkrito dejala: "Osredotočam se na toliko drugih stvari, da zveze niti ne potrebujem, če pa jo dobim, je ta zagotovo tako strastna, da se iz nje kar kadi in iskri."

Astrologinja je nato dodala, da ima Andreja jasno postavljene standarde in da v odnosu pušča premalo prostora za sklepanje kompromisov. Obenem je izpostavila, da v odnosu dovoli tudi romantiko, a z neko igrivo, mlajšo energijo. Andreja je ob tem brez zadržkov dejala: "Fizično se ženska seksualna energija bolj razume z moško mlajšo energijo kakor s starejšo, saj ima vsako obdobje svoje prednosti in slabosti." Vražja dama je sicer že pred tem priznala, da jo bolj privlačijo postavni mladci.

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri. Zamujene dele pa lahko spremljate tudi na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku.