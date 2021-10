Ta vražja dama gre na vse štiri le v fitnesu #video

V oddaji The Real Housewives: Vražje dame je Carmen Osovnikar najprej razkrila, da se zdi sama sebi popolna in da je za svoja leta v top formi. Kljub temu se je odločila, da bo svoje telo še bolj utrdila s fitnesom. Pravi, da nima težav s kilogrami, moti pa jo, da je izgubila trdoto in tonus telesa.

Na prvem obisku po dolgem času pa ni šlo brez težav, saj je dobila krče v obeh stopalih. Krči so nazadnje le popustili in Carmen je lahko nadaljevala trening. "Krči so popustili, zdaj grem pa na vse štiri, kajne? To imam najrajši," je komentirala trenerjeve napotke za vajo.

Za konec je Carmen malo za šalo, malo za res dejala še: "Na vadbi sem najraje na vseh štirih. V spalnici sem, kot vemo, zaenkrat sama, tako da tam zdaj ne morem biti sama na vseh štirih. Ženske me bodo razumele, moški pa tudi."

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri.

