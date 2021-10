Dama, ki je petke zamenjala za delovne škornje #video #foto

Gordana Grandošek Whiddon je navajena zgodnjega vstajanja. Trenutno uspešno plesalko lahko spremljamo v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, v katerem spremljamo vsakodnevno rutino šestih dam. A Gordana ni samo vražja dama, je tudi kmetovalka, doma ima namreč z možem tudi posestvo, kjer je vedno veliko dela.

Okopava, sadi in trdi, da tisti pravi kmetovalci vedo, da ko prideš na kmetijo, lahko delaš 24 ur, pravi Štajerka. Veliko tega se ne kmetiji še uči, zato ji na pomoč priskoči njen oče, ki mu sama pravi tudi "ata Google," saj veliko ve. Da njeno življenje ni samo blišč, je želela dokazati tudi s spodnjo sliko, ki jo je delila s sledilci na Instagramu.

Čeprav je vajena plesnih čeveljcev in petk v vsakdanjem življenju, zna poprijeti tudi za umazano delo in obuje delovne škornje. Ima tudi sadjarski in traktorski izpit, četudi večinoma traktor vozi mož, a se delu nikoli ne izmika in ji ga ne zmanjka.

