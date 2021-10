Vražja dama presenetila z izjavo #video

Vražje dame so se v šovu The Real Housewives Slovenija udeležile srečanja v krasnem Štanjelu. Na srečanju sta imeli vražji dami Špela Medvedič in Pika Zrim priložnost spoznati mamo Carmen Osovnikar. "Mama od Carmen je zelo ekstravagantna, posebna. Zdaj vidimo, da je tudi Carmen po njej," je svoje vtise delila Špela Kastelic.

Pika in Carmen sta nato z mamo Dragico debatirali še o svojih izkušnjah na modni brvi. Vse so se namreč preizkusile v manekenskih vodah in Carmen je povedala, da je mama že od nekdaj njena vzornica. V nadaljevanju pogovora so se dotaknile tudi iskanja partnerja za Carmen, celoten pogovor pa očitno ni bil ravno v užitek Piki Zrim.

Vražja dama je odkrito priznala: "Jaz sem utrujena od pogovarjanja. Že tako imam službo, v kateri se veliko pogovarjam po telefonu, zato se mi zdi pogovarjanje z ljudmi, ki jih prvič in mogoče tudi zadnjič vidim, izguba moje energije." Več v zgornjem videu.

