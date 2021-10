Carmen o lepotnih popravkih: Na srečo imam dobre gene #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 21.00 si boste lahko na Planetu ogledali naslednjo epizodo šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. V njej boste lahko spremljali Carmen na obisku pri lepotnem kirurgu, odkrito pa bodo o svojih lepotnih popravkih spregovorile tudi preostale vražje dame.

V oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame boste nocoj lahko videli, kako je videti obisk lepotnega kirurga. Tja se bo namreč odpravila Carmen.

Botoks si je prvič vbrizgala po 35. letu. "Moram reči, da sem si botoks prvič vbrizgala zelo pozno, za kar se lahko zahvalim svoji genetiki. Ne razumem teh mladih deklet, ki se za tak poseg odločijo že pri dvajsetih. Škoda jih je, ker so lepe in mlade in imajo še lepo kožo. Ne bi jim bilo treba delati tega," bo povedala Carmen.

Carmen je odkrito priznala, da sama kar veliko potrpi za lepoto, videli pa boste, da na lepotne popravke prisegajo tudi nekatere druge vražje dame. Kaj so o tem povedale, preverite v nocojšnji oddaji. Ne zamudite!

Oddaja The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je na Planetu vsako soboto ob 21. uri.

Več o dogajanju je na voljo tudi na Instagramu, na YouYubu in na strani Planeta na Facebooku, zamujene dele pa bomo lahko spremljali tudi na Planeteki, novi spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo.