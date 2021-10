Tako Avstralec navdušuje s svojo slovenščino #video

Trent je na počitnicah v Umagu najprej presenetil ženo Gordano z zajtrkom v postelji. Gordana ni mogla skriti veselja in presenečenja. Trenta je vprašala, s čim si je to zaslužila, on pa ji je odgovoril: "Ker si such a good žena." V slovenščini je svojo izbranko tudi zelo simpatično opisal. "Jaz bi rekel, da je nora, nedvomno; malo tečna, ampak največ je lepa."

Gordana je razkrila, da se zajtrk v postelji zgodi le ob posebnih priložnostih, saj zajtrk običajno pripravljata skupaj. "Trent me zelo razvaja, v vsakem pomenu besede," je priznala. Več v zgornjem videu.

