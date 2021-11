Z Instagramom sta razvila že pravi posel #video

To soboto se bo šestim vražjim damam pridružila Ljubljančanka Katarina Benček. Dame je novica presenetila že prejšnji teden v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, ko jim je Katarinin partner Marko na skupnem dogodku povedal, da se jim bosta pridružila v oddaji. Tako Katarina kot Marko sta vplivnika, digitalna ustvarjalca vsebin ter ljubitelja vsega lepega in dobrega − od potovanj do dobre hrane. Na Instagramu tako sodelujeta z različnimi podjetji, ki so opazila njun hedonizem, a za tem stoji tudi trdo delo − iz tega sta namreč razvila že pravi posel. Kako je videti njun dan, pa si poglejte v spodnjem videu.

"Mislim, da nam vsem, ki se javno izpostavljamo, ugaja pozornost, tisti, ki trdi drugače, pa laže." Katarina je bila tudi tokrat iskrena. "Kakšna pa je, ko se razjezi, pa bomo morda videli v kateri od oddaj," še pravi.

Oddaja The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je na sporedu vsako soboto ob 21. uri na Planetu.

