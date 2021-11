Tako sta vražji dami v ringu pometli z Dejanom Zavcem #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame sta se v tokratni oddaji Gordana Grandošek Whiddon in Nika Čukur odpravili na boksarski trening, ki ga je z njima opravil slovenski boksarski as Dejan Zavec. Mislili sta, da se bosta v ringu pomerili ena proti drugi, na koncu pa je njuna boksarska vreča postal kar Dejan Zavec.

Gordana Grandošek Whiddon in Nika Čukur sta se v šesti epizodi šova The Real Houswives Slovenija: Vražje dame odpravili na boksarski trening k šampionu Dejanu Zavcu. Gordana se je treninga zelo veselila, saj je lahko sprostila svojo notranjo energijo, kar ji je bila tudi prava meditacija. Nika pa je bila bolj kot nad boksom navdušena nad trenerjem: "Dejan je pravi 'mister simpatikus'."

Gordana Grandošek Whiddon in Nika Čukur na treningu z Dejanom Zavcem.

Borba v življenju vražjima damama ni tuja. Tako Gordana kot Nika sta namreč odraščali le z mamo, kar ju je v življenju gnalo k temu, da sta se morali boriti za uresničitev svojih sanj in zastavljenih ciljev. Ta borbenost se je odražala tudi na boksarskem treningu, kjer sta blesteli že na začetku. "Kaj bom jaz vaju učil?!" je dejal Dejan Zavec.

Tako je Gordana Grandošek Whiddon na treningu sijala od zadovoljstva.

Med treningom je Gordana izpostavila, da bi bil Dejan odličen plesalec. Sama je namreč prepričana, da sta si boks in ples precej podobna, zlasti pri pripravi in osredotočenosti. Njene plesne sposobnosti so se izkazale kot velik plus, saj je trening opravila z odliko. Dejanu Zavcu je namenila prvih nekaj udarcev in se ob tem povsem razvnela, on pa je rekel samo: "Ti si res vražja!"

Nika Čukur v ringu z Dejanom Zavcem.

Tudi Nika Čukur je svoj prvi boksarski trening opravila z odliko. Zelo zadovoljna je bila tako s potekom kot z izvedbo treninga, predvsem pa je tem izpostavila: "Najboljša lekcija je bila ta, da moraš za uspeh, ki pride čez noč, prej trdo delati deset let."

Tako sta se vražji dami na koncu spravili na Dejana Zavca.

Vražji dami sta mislili, da trenirata za medsebojni boksarski spopad, na koncu pa sta za svojo boksarsko vrečo uporabili kar boksarskega asa Dejana Zavca. Med tem ga je Gordana povsem šokirala z vprašanjem: "Čakaj, v mednožje se ne sme udariti, kajne?" Med treningom torej tudi smeha ni manjkalo, po njem pa so vsi sijali od zadovoljstva.

