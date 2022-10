Boksarja Klakočar Zupančičeva in Zavec na obisku pri otrocih

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in poslanec Dejan Zavec sta danes na obisku v Pediatrični kliniki Ljubljana, kjer si bosta skupaj z junaki 3. nadstropja ogledala kratek igrani film, ki so ga zanje pripravili v Državnem zboru. Fotografije s snemanja omenjenega filma, ki so se pojavile na spletnih omrežjih, so sicer dvignile veliko prahu, saj naj bi šlo za posnetek POP TV, ki so ga posneli z dogovorom, da do petka vsebin ne bodo objavljali, in jih, kot trdijo, tudi niso. Kdo je fotografije torej objavil, ni znano.

Kot smo že poročali, je služba za odnose z javnostmi k snemanju filma povabila vse poslanske skupine, a so se ga udeležili le poslanci Gibanja Svoboda. Medijev in javnosti o snemanju niso obvestili, saj je bil njihov namen presenetiti otroke. Na snemanju pa je bila prisotna ekipa POP TV, ki je po objavi fotografij na našem portalu trdila, da uporabljamo njihov material, in nas tudi prosila, da fotografije umaknemo. Na DZ smo nato naslovili vprašanje, zakaj so jim snemanje sploh dovolili, ti pa so pojasnili, da so edini zaprosili za snemanje in se tudi dogovorili, da posnetkov do petka ne bodo uporabili.

Film naj bi bil presenečenje za otroke

Kako so torej fotografije in posnetki boksanja prišli v javnost, ni znano. Karmen Uglešič iz parlamenta nam je namreč zagotovila, da ti posnetki v javnost niso pricurljali s snemanja boksanja, ki ga je opravil državni zbor.

Po objavi fotografij se je Klakočar Zupančičeva odzvala za N1 in dejala: "Tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, bi moralo biti sram." Dejala je tudi, da upa, da se bodo po ogledu kratkega filma ti ljudje pogledali v ogledalo in se vprašali, kakšni ljudje pravzaprav so.

Program današnjega obiska:

Nekaj pred 10. uro bodo predsednico DZ in poslanca Dejana Zavca sprejeli v. d. generalnega direktorja UKCL – TBC Marko Jug, strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn in poslovni direktor Pediatrične klinike Teodor Žepič. Po sprejemu se bosta pogovorila s predstavniki klinike, sledil pa bo še ogled klinike in omenjenega filma z junaki 3. nadstropja. Ogled se bo končal ob približno 11. uri, ko bo predsednica DZ podala tudi izjavo za javnost.