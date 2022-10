Klakočar Zupančičeva: Lahko vas je sram

Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije s snemanja simbolnega boksarskega obračuna med poslancem GS Dejanom Zavcem in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, se je ta odzvala za N1. "Tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, bi moralo biti sram," je povedala Klakočar Zupančičeva.

Tudi Klakočar Zupančičeva ne ve, kako so fotografije prišle v javnost

Fotografije s snemanja filma za bolne otroke iz pediatrične klinike, ko sta se v prostorih DZ v simbolnem boksarskem obračunu pomerila poslanec in boksar Dejan Zavec (Gibanje Svoboda) ter predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, so zaokrožile po družbenih omrežjih.

Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica DZ in za N1 pojasnila, da ne ve, kako so fotografije prišle v javnost, saj je šlo za presenečenje za otroke z rakom: "Šlo je za simbolno dejanje za otroke, ki se borijo z zahrbtno boleznijo. Otrokom smo želeli dati upanje in moč, da se borijo še naprej in da bodo na koncu zmagali. To kratki film tudi prikazuje."

Po poročanju N1 so bili na snemanju boksarskih prizorov v Državnem zboru prisotni samo poslanci stranke Gibanje Svoboda.

"Tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, bi moralo biti sram," je v odzivu na fotografije, ki so zaokrožile po Twitterju, povedala Klakočar Zupančičeva. Poleg tega upa, da se bodo po ogledu kratkega filma ti ljudje pogledali v ogledalo in se vprašali, kakšni ljudje pravzaprav so.

Predsednica DZ bo v petek obiskala ljubljansko pediatrično kliniko in si skupaj z junaki 3. nadstropja ogledala film, ki so ga zanje pripravili v DZ.

Se pa zgodba o projektu DZ vse bolj zapleta. Kot smo poročali danes, so nas s POP TV neuradno prosili, naj fotografije boksanja, ki smo jih pridobili od poslancev državnega zbora, umaknemo. Šlo naj bi za posnetek videomateriala POP TV, ki so ga posneli z dogovorom v DZ, da do petka vsebin ne bodo objavljali. In jih, tako trdijo, tudi niso. Medtem nam je v parlamentu Karmen Uglešič zagotovila, da ti posnetki v javnost niso pricurljali s snemanja boksanja, ki ga je opravil državni zbor.

