Urška Klakočar Zupančič v DZ z boksarskimi rokavicami #foto

V dvorani DZ so posneli kratki film, v katerem sta se v simbolnem boksarskem dvoboju pomerila poslanec in nekdanji boksar Dejan Zavec ter predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, namenjen pa je ozaveščanju o boju proti otroškemu raku. To sta prizora s snemanja filma.

Služba za odnose z javnostmi DZ je na poslanke in poslance pred časom naslovila vabilo k snemanju kratkega igranega filma DZ za otroke iz ljubljanske pediatrične klinike. Zavec in Klakočar Zupančičeva naj bi simbolni boksarski boj prekinila z rokovanjem in z znakom zlatih pentljic, znakom boja proti otroškemu raku. Poslanci naj bi dvoboj spremljali iz poslanskih klopi in se jima pridružili v zadnji sceni s sporočilom upanja in podpore, v rokah bi držali zlate pentljice.

Urška Klakočar Zupančič z boksarskimi rokavicami. Foto: Siol.net

V poslanski skupini SDS so se na vabilo odzvali kritično in sodelovanje pri snemanju zavrnili. "V poslanski skupini SDS smo zgroženi nad tem, da predsednica Državnega zbora izjemno občutljivo temo, tako za otroke - bolnike z rakom, kot njihove starše - skuša uprizarjati skozi boks in je ob tem mnenja, da naj bi tak prikaz predstavljal sporočilo upanja in podpore," so zapisali v včerajšnji izjavi za javnost.

Menijo, da bi poslanke in poslanci lahko naredili mnogo več tako v simbolnem smislu kot tudi s trajnimi spremembami zakonodaje, ki bi olajšale življenja staršev z bolnimi otroki in pravicami, vezanih na zakonodajo glede odsotnosti z dela ter uveljavljanjem pravic zaradi spremstva v bolnišnicah "kot pa z uprizarjanjem poslanskega boksarskega duela v ringu".

V poslanski skupini SDS so zato poslanec koalicije in vlado pozvali, da čas za snemanje igranega filma raje namenijo omogočanju ustreznih pogojev v zdravstvu za to, da bi bolni otroci imeli najboljšo možno zdravstveno oskrbo. "Poslanci SDS pa se zavezujemo, da bomo vse predloge, ki bodo lajšali življenja bolnih otrok in njihovih staršev, podprli," so zatrdili.