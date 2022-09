Urška Klakočar Zupančič bo boksala z Dejanom Zavcem

Poslanke in poslanci Državnega zbora so prejeli povabilo k sodelovanju pri snemanju kratkega igranega filma DZ za otroke iz pediatrične klinike. Film skozi boj dveh boksarjev, to vlogo bosta odigrala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in poslanec Gibanja Svoboda Dejan Zavec, ponazarja boj malih bolnikov z rakom. Simbolni boksarski boj bodo spremljali tudi poslanci, vsi pa bodo v rokah držali zlate pentlje, ki predstavljajo znak boja proti otroškemu raku.