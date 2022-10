So boksanje Zajca in Klakočarjeve ukradli POP TV ali je ušel DZ

Fotografije boksanja poslanca in boksarja Dejana Zavca (Gibanje Svoboda) ter predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič v prostorih državnega zbora, ki so se sinoči pojavile na spletnih omrežjih, objavili pa smo jih tudi na Siolu kot del zgodbe o nenavadni propagandni akciji, so danes dvignile veliko prahu. Neuradno so nas s POP TV prosili, naj fotografije boksanja, ki smo jih pridobili od poslancev državnega zbora, umaknemo. Šlo naj bi za posnetek videomateriala POP TV, ki so ga posneli z dogovorom, da do petka vsebin ne bodo objavljali. In jih, tako trdijo, tudi niso.

To, da je boksanje Zavca in Klakočarjeve snemala ekipa POP TV, je nenavadno. Iz državnega zbora so Siol prejšnji mesec celo prosili, da naj umaknemo že objavljeni članek, kako nameravajo ta ponedeljek v državnem zboru sami s svojimi kamerami posneti reklamni video za otroke iz pediatrične klinike, ki bi skozi boj dveh boksarjev, to vlogo bi odigrala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in poslanec Gibanja Svoboda Dejan Zavec, ponazoril boj malih bolnikov z rakom.

Razlogi za umik zgodbe niso bili prepričljivi

Po posvetu v uredništvu Siola se za umik že objavljene zgodbe nismo odločili. Javnost ima pravico vedeti, razlogi za prikrivanje pa niso bili prepričljivi. Šlo je za to zgodbo:

K snemanju videa je služba za odnose z javnostmi takrat povabila vse poslanske skupine, medijev in javnosti pa o tem ni obvestila. Kot nam je pojasnila vodja službe za odnose z javnostmi Karmen Uglešič, ko je prosila za umik zgodbe, so imeli namen presenetiti otoke s posnetkom in za to javnost ne bi smela izvedeti za načrte do tega petka, ko bo video predstavljen otrokom.

Pri objavi smo vztrajali, ker ima javnost pravico vedeti, kaj se dogaja v državnem zboru, in to še posebej zaradi tega, ker so imeli posamezni poslanci tudi pomisleke, da je odločitev za tak video napačna in bolj v korist nastopajočih politikov kot otrok. Ker gre za pomembne dileme, je prav, da o tem poteka javna razprava, in je bil to tudi razlog, da smo zavrnili umik zgodbe.

Pozneje je služba za odnose z javnostmi obvestila tudi druge medije, da nameravajo posneti ta video. Včeraj smo od poslancev pridobili posnetke s snemanja boksanja Zavca in Klakočarjev ter jih tudi objavili.

Danes pa smo izvedeli, da je na snemanju sodelovala tudi televizijska ekipa POP TV.

Že drugi predlog za cenzuro

Od tam so namreč protestirali, da naj bi na Siolu uporabljali njihov material, prosili so nas za umik fotografij, ki smo jih pridobili od poslancev državnega zbora. Glede na to, da smo na Siol že prej prejeli prošnjo, da bi cenzurirali že objavljeno zgodbo, smo v državnem zboru takoj preverili, kako je lahko ta televizijska ekipa sploh snemala dogodek, če bi to morala biti skrivnost do petka, in za to sploh nihče ne bi smel vedeti. Pojasnili so nam, da je ta ekipa edina zaprosila, da bi dogodek posnela in da so državnemu zboru tudi zagotovili, da posnetega ne bodo uporabili pred petkom. V glavni dvorani parlamenta ni mogoče snemati svobodno: potrebno je posebno dovoljenje. Kot kaže, se na POP TV dogovora, da bodo do petka varovali skrivnost, niso držali. Material bi jim naj nekdo, tako so nam povedali, celo ukradel. Prosili so nas za umik fotografij, češ da so last POP TV. A tega ne moremo preveriti, ker videoposnetka niso nikjer objavili. Nam pa je v parlamentu Karmen Uglešič zagotovila, da ti posnetki v javnost niso pricurljali s snemanja boksanja, ki ga je opravil državni zbor sam.

Politično pa je v ozadju precejšen zaplet, kot smo poročali, so iz SDS tudi uradno sporočili, da so proti takšni propagandi, za kakršno se je odločila predsednica državnega zbora, in da so "zgroženi nad tem, da predsednica državnega zbora izjemno občutljivo temo, tako za otroke − bolnike z rakom, kot njihove starše − skuša uprizarjati skozi boks in je ob tem mnenja, da naj bi tak prikaz predstavljal sporočilo upanja in podpore. Ocenili so, da bi poslanke in poslanci lahko naredili mnogo več tako v simbolnem smislu kot tudi s trajnimi spremembami zakonodaje, ki bi olajšale življenja staršev z bolnimi otroki, in pravicami, vezanimi na zakonodajo glede odsotnosti z dela in uveljavljanjem pravic zaradi spremstva v bolnišnicah "kot pa z uprizarjanjem poslanskega boksarskega dvoboja v ringu", ter poslance koalicije in vlado pozvali, da naj čas za snemanje igranega filma raje namenijo omogočanju ustreznih pogojev v zdravstvu za to, da bi bolni otroci imeli najboljšo možno zdravstveno oskrbo.

Prvoten načrt je bil, da bi boksarski boj predsednice državnega zbora z Zavcem spremljali vsi poslanci, ki bi v rokah držali zlate pentlje, ki predstavljajo znak boja proti otroškemu raku. Vseh ta ideja ni prepričala. Po neuradnih podatkih na snemanju predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ni bila v nevarnosti. Do fizičnega kontakta boksarjev med snemanjem videa ni prišlo.