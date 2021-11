Ozračje med vražjimi damami se bo zaostrilo #video

Nocoj ob 21. uri si boste na Planetu lahko ogledali šesto epizodo šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Šov bo postregel z iskrenimi izpovedmi, zabavo in smehom ter seveda športnimi aktivnostmi, med vražjimi damami pa bo prišlo tudi do prvih trenj.

Že v začetnem delu epizode šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bo Carmen Osovnikar stopila na žulj Piki Zrim s svojo direktnostjo. Še večjemu trenju pa bomo lahko priča med Gordano Grandošek Whiddon in Piko Zrim. Pika bo Gordano s svojim obnašanjem dodobra ujezila, Gordana pa jo bo zato označila za izredno nespoštljivo. Kaj bo povod za to pa lahko izveste že v nocojšnji epizodi.

V zgornjem videu pa si lahko ogledate, kakšni komentarji so na večerji Carmen Osovnikar in njenih prijateljic padali na račun ostalih vražjih dam. Štajersko ekipo je Carmen opisala kot bolj energično, živahno in odprto, pri opisu Ljubljančank pa ji priskočila na pomoč prijateljica Ana: "One so stare. Res upam, da jaz ne bom taka 'limonca', ko bom toliko stara," je dejala brez zadržkov.

Carmen Osovnikar je nato razkrila, kaj je tisto, kar jo najbolj moti pri ostalih damah: "Jaz sem direktna in povem, tako kot je. One pa ne povedo stvari direktno. Najprej se delajo, da je vse v vredu, ko se obrneš stran pa nič več ni v redu." Dodala je še, da bi glede na njihova leta morale biti še bolj iskrene kot ona, ki je mlajša.

Carmen je dodala še, da se z ostalimi vražjimi damami ne more tako odkrito in sproščeno pogovarjati. "Ene so malo zadržane, druge se nočejo pogovarjati o določenih stvareh," je povedala. S prijateljicami je nato delila še izkušnjo iz Budimpešte: "Oko sem vrgla na natakarja, ki nam je stregel. One pa so mi rekle, kako si lahko ogledujem natakarja, če je tu toliko drugih bogatih moških." Ena od prijateljic je na to postregla s komentarjem: "Zanimivo, da so tako plitke."

