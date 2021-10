Kdaj bleknem kaj tudi na prvo žogo #video

Kdo so vražje dame? O tem, kaj sploh pomeni biti vražja in ali bi se tako opisala tudi sama, smo se pogovarjali s Katarino Benček. Vplivnico, ki vstopa v resničnostni šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Ker pravi, da je predvsem spontana in včasih ni pazljiva pri tem, kaj izreče, upa, da bo prinesla v šov nov veter.

Bolj kot vražjo bi se opisala kot hudomušno in glasno, pravi Katarina. V šovu pa bomo videli, kako je videti njeno življenje vplivnice, življenje brez urnika in veliko organizacije. Spoznali bomo tudi njenega zgovornega partnerja Marka. Še bolj iskrena in brez dlake na jeziku, kot je sama, pa pravi, da je njena sestra.

Katarina se bo vražjim damam pridružila v prihodnjih epizodah, v tokratni sobotni pa ne zamudite obiska Budimpešte in modne revije iz prve vrste. Dame se bodo ukvarjale tudi z nenavadnim hobijem, odpravile se bodo na strelišče in se preizkusile v streljanju. Učile pa se bodo tudi senzualne koreografije, ki vsem ne bo ravno pogodu.

