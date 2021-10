Če ne gredo vražje dame v Hollywood, pride Hollywood k njim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame

Vsako soboto ob 21. uri lahko na Planetu spremljate oddajo The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Tokrat je Carmen za preostale vražje dame pripravila tematsko zabavo. Vsaki vražji dami je določila lik ene od znanih hollywoodskih igralk, v slogu katere se je morala urediti. Nekaterim je to uspelo malo bolje kot drugim.

Vražje dame so se tokrat zabavale na dvorcu Štatenberg. Tematsko zabava je organizirala Carmen Osovnikar, in sicer v slogu hollywoodskega glamurja. Carmen je nosila oprijeto črno obleko, ki jo je oblikovala in zašila Gordana Grandošek Whiddon, predstavljala pa je lik Sharon Stone.

"Mislim, da sem prava štajerska Sharon Stone," je dejala vražja dama, ki je s svojim videzom navdušila vse razen Špele Kastelic: "Žal mi je, da se Carmen z obleko ni poistovetila."

Gordana Grandošek Whiddon je s svojo opravo najbolj stopila iz cone udobja. Predstavljala je Jessico Rabbit, lik iz risanke. "Sama se nisem najbolje počutila v kostumu, ker sem v primerjavi s preostalimi res zelo izstopala," je priznala Gordana. Nad njeno opravo so bile navdušene vse, razen Pika Zrim: "Sploh ne vem, koga je predstavljala. Še zdaj ne vem."

Andreja Medvedič je prišla v opravi Marilyn Monroe, kar je označila za najlažjo upodobitev, ki pa so jo vseeno pohvalile vse vražje dame. Pika Zrim je prišla na zabavo kot Audrey Hepburn in požela navdušenje vseh preostalih dam. Nika Čukur je predstavljala lik Daisy iz filma Great Gatsby, ampak čeprav so jo dame pohvalile, se sama z likom ni poistovetila: "Bila sem bolj njen alter ego, imenovan Marjetka."

Na gostiteljico je sicer največji vtis naredila Špela Kastelic, ki je zabavo obiskala kot Brigitte Bardot. "Špela me je impresionirala, prvič!" je zadovoljno priznala Carmen Osovnikar.

