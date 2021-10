To vražjo damo na cesti ne upočasnijo niti kazenske točke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame

Šov The Real Housewives Slovenija, ki ga na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 21. uri, je tokrat razkril, katera vražja dama obožuje hitrost. Špela Kastelic je namreč odkrito priznala, da rada pritisne na plin, pri tem pa je ne zaustavijo niti radarski nadzor niti kazenske točke.

V oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo tokrat izvedeli, katera dama je vražja tudi na cesti. Špela Kastelic je povedala, da rada hitro vozi, med vožnjo s sinom pa je kar skozi okno namenila nekaj pripomb tudi preostalim voznikom na cesti.

"Sem zelo hitra voznica, a zato, ker so drugi počasni," je zase dejala vražja Špela. Odkrito je priznala, da rada prehiteva in to tudi pogosto počne, kar pa se ne zaključi vedno najbolje. "Dobila sem že veliko kazenskih točk, slik z radarja, ampak ne morem voziti bolj počasi," je priznala.

V nadaljevanju se je Špela pogovarjala tudi s sinom o tem, kdaj jo bo on začel voziti naokoli, nato pa zaključila pogovor še z odkritim priznanjem: "Kot voznica nisem ravno vzor svojim otrokom, ker vozim prehitro, in ne želim si, da bi moji otroci vozili tako."

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 21. uri.

