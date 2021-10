Ta vražja dama si je zmanjšala oprsje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu The Real Housewives Slovenija, ki si ga na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 21. uri, so tokrat vražje dame odkrito spregovorile o svojih lepotnih popravkih. Pika Zrim je v oddaji razkrila, da se je bila primorana odločiti za poseg zmanjšanja oprsja, kamere pa je peljala s seboj v ordinacijo na kontrolni pregled pri svojem kirurgu.

V tretji oddaji šova The Real Housewives Slovenija je Pika Zrim brez zadržkov spregovorila o posegu zmanjšanja prsi, za katerega se je odločila pred šestimi meseci. Za poseg se je odločila predvsem zaradi bolečin v vratu in konstantnih glavobolov, velike prsi pa ji tudi estetsko niso bile lepe. Motile so jo pri običajnih dnevnih aktivnostih.

Operacije se je sicer bala, predvsem zaradi narkoze, ampak z rezultatom posega je izredno zadovoljna. "Prsi so se mi med menopavzo povečale s košarice D na košarico F, zdaj pa sem se vrnila na C. Izgubila sem kar deset centimetrov obsega," je povedala Pika, kirurg pa ji na kontrolnem pregledu pojasnil, da ji je iz vsake dojke odstranil med 500 in 600 grami tkiva.

"Lepotni popravki mi pomenijo nadgradnjo osebnega zadovoljstva," je lepotni poseg komentirala Pika, dodala pa: "Ni pomembno, ali drugi to opazijo. Pomembno je, da se jaz bolje počutim." Vražja dama je priznala, da bi se za operacijo odločila, tudi če se mož z njo ne bi strinjal. Operacija ji je namreč spremenila življenje, saj zdaj vse dnevne aktivnosti lažje opravlja.

