Ko se obrneta vlogi in mož prevzame gospodinjstvo #video

Nika Čukur in raper 6pack Čukur sta poročena že deset let. Prvič pa se je zgodilo, da je v medijskem ospredju Nika, ki jo na naši televiziji gledamo v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Kakšne nasvete ji je dal mož, ali jih Nika upošteva ter kdo zdaj doma kuha in kdo čisti, vse to v oddaji Planet Vau.

V tokratni oddaji smo poskrbeli za nepozabno presenečenje male Flore. Če otroke presenetiš v vrtcu, je običajno vedno veselje. Ampak ali si lahko predstavljate, kakšno veselje smo pričarali Flori, ko jo je v vrtcu obiskal njen najljubši pevec Dejan Vunjak? Flora je namreč njegova najmlajša oboževalka, z njim se celo namišljeno pogovarja po telefonu.

Poznan slovenski pevec Andrej Šifrer nam je odprl vrata svojega doma. Zaupal nam je, zakaj pri čuvanju vnukov ni prvi v vrsti, in na koncu dal nasvet vsem moškim.

Pred koncertom v Ljubljani smo ujeli karizmatičnega pevca srbske zasedbe S.A.R.S. Učil nas je znakovnega jezika.

Ne zamudite sobotne oddaje Planet Vau ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.