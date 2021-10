To je bil šok za slovenskega raperja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako soboto ob 18.30 si na Planetu lahko ogledate magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi voditeljica Sanja Grohar. V njej smo tokrat izvedeli, kakšen šok je v času epidemije doživel Boštjan Nipič - Nipke, pokazal pa je tudi najnovejšega člana družine in povedal, kaj lahko pričakujemo na prihajajočem albumu.

Slovenski raper Boštjan Nipič, poznan pod umetniškim imenom Nipke, je po srcu zaprisežen Draveljčan. V času korone pa se je preselil iz bloka v Dravljah v hišo na obrobju Ljubljane, natančneje v naselje Šmarje - Sap. Nipke je priznal, da je bil sprva to zanj velik šok, zdaj pa se uspešno privaja na nov življenjski ritem.

"Začasno sem se preselil v hišo na obrobju Ljubljane in priznati moram, da mi nov način bivanja začenja vedno bolj ustrezati," je povedal Boštjan, zagotavlja pa, da Dravlje, z Brilejevo ulico na čelu, kjer je Nipke živel 40 let in posnel večino svojih videospotov, ostajajo trdno zakoreninjene v njegovem srcu.

Nov član Nipkejeve družine V nadaljevanju je poudaril, da mu je selitev ustrezala predvsem zato, ker živi bližje naravi, ki je tako njemu in novemu družinskemu članu na dosegu roke. Nipke ima namreč novega psa, ki mu je ime Blunt. "Našel nas je pred tremi meseci. Z mamo sva urejala grob na pokopališču, ko sva ga zagledala, kako sam tava naokrog. Hitro sva se odločila, da takšnega majhnega mladička ne bova pustila tam samega," je razložil.

Nipke, ki piše zelo iskrena besedila predvsem o sebi, ni zanikal možnosti, da se Blunt pojavi tudi v kakšni pesmi. Glasbenik se namreč pripravlja na izdajo novega albuma, ki ga lahko pričakujemo po novem letu, združeval pa bo več različnih žanrov. "Tega so moji poslušalci že vajeni, saj pri mojih skladbah nikoli ne veš, kaj pričakovati. Definitivno bom z albumom ponudil malo mešano na žaru," je malo za šalo, malo zares dejal Nipke.

