Ko greš v službo že ob petih zjutraj in se ti zgodi tole #video

Ker voditelja Jutra na Planetu Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa vsak dan prebujata gledalce v etru, smo tokrat mi presenetili Suzano. Ekipa oddaje Planet Vau se je odločila, da ji bo vsaj eno jutro polepšala. Priskrbeli so ji prevoz, zajtrk in, najpomembnejše, kavo. Kot mamici dveh majhnih otrok ji namreč vsaka minuta, ki jo lahko namenjeni sebi, veliko pomeni. Kako je videti njena pot v službo, si oglejte na spodnjem posnetku.

"Vesta, da je najbolj fino, da imam družbo," je v pogovoru na poti do službe iskreno spregovorila voditeljica. Prav tako pa je priznala, da hodi zgodaj spat. Oddaja Jutro na Planetu se začne vsak dan že ob 7.25, Suzana pa je poleg voditeljske službe predvsem mamica, zato ni nenavadno, da ji zvečer zmanjka moči.

"Odkar imam otroka, hodim spat zelo zgodaj, tako da to ni nič novega zame. Res pa je, da sem recimo včeraj zaspala še pred svojo devetmesečno hčerko."

