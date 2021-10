Tako se na nastop pripravlja operna solistka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar in je na Planetu predvajana vsako soboto ob 18.30, smo tokrat obiskali operno pevko Nuško Drašček. Razkrila je, na katero premiero se trenutno pripravlja, razkazala pa je tudi svojo garderobo, kjer se celotni postopek priprav na nastop tudi začne.

Nuška Drašček se pripravlja na izvedbo opere o Romeu in Juliji, ki ima naslov Kapuleti in Montegi. Operna solistka bo v njej nastopila v vlogi Romea. "Gre za vlogo, ki je bila sicer napisana za ženski glas, ampak v operi igram moškega. Gre za tako imenovano hlačno vlogo," je pojasnila Nuška in dodala: "Režiser se je sicer odločil, da bom pela kot ženski lik, kar pomeni, da gre v operi za segment lezbične ljubezni."

Operna solistka se je že preizkusila v moški vlogi. "Zelo pomaga, če denimo spremenim način hoje, gibe in kretnje. Je precej drugače, ampak v tem je ves čar. Ravno to predstavlja ta izziv, ki ga imam zelo rada," je priznala, v pojasnilo pa dodala, da pri vsaki vlogi skuša poiskati nekaj značilnosti lika, ki ga igra.

Nuška Drašček med pripravami na nastop Celoten proces priprav na nastop pa se začne v garderobi, ki si jo je Nuška uredila po svoje. V njej ima tako kavč, rožice in kotiček za razvajanje. "Kostume nam prinesejo že prej, potem pa je postopek priprave odvisen od vsakega posameznika. Naličim se po navadi sama, če maska ni preveč zahtevna, sicer pa grem do maskerk," je povedala pevka. Po maski sledita še oblačenje in upevanje.

Nuška je povedala, da se običajno upeva kar v kostumu, ker se tako lažje vživi v vlogo. "Proces nastajanja predstave je nekaj najlepšega na svetu. Stopiti pred občinstvo pa poseben adrenalin, ki ga nadvse obožujem," je zaključila operna solistka.

Magazinska oddaja Planet Vau je na Planetu vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.