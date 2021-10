Prihaja nova telenovela Vonj po strasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povsem novo telenovelo Vonj po strasti (Cafe con aroma de mujer) si boste prvič lahko ogledali že danes ob 16. uri, na sporedu bo od ponedeljka do petka ob isti uri. V glavnih vlogah nastopata igralca William Levy in Laura Londoño, serija pa govori o ljubezni med revno obiralko kave in čednim mladeničem iz premožne družine.