Spletke in strasti visoke družbe v Prepovedanem sadežu

Od ponedeljka do petka ob 18.45 lahko na Planetu spremljamo svežo in razkošno turško nadaljevanko Prepovedani sadež, katere zgodba se odvija med spletkami in strastmi visoke družbe.

Na Planet prihaja nadaljevanka Prepovedani sadež (Yasak elma), še ena sodobna turška produkcija, katere zgodba se odvija med spletkami in strastmi visoke družbe. Ender Argun je vplivna ženska iz turške visoke družbe, medtem ko je YIldiz YIlmaz običajno, a zelo ambiciozno dekle, ki si želi, da bi se povzpela po družbeni lestvici. Njena želja se uresniči, ko ji Ender razkrije spletkarski načrt, ki bi ji omogočil vstop v visoke kroge.

Skozi prvoosebno pripoved Prepovedanega sadeža bomo spoznavali zgodbo in ljudi, ki bodo vanjo tako ali drugače vpleteni. Na eni strani premožna brata, ki pa imata diametralno nasproten pogled, kar zadeva denar in bogastvo; na drugi pa sestri, ki se s težavo prebijata skozi življenje: Zeynep, ki je realistka in okoljevarstvenica, ter Yildiz, ki sanjari, da bi tudi sama nekoč živela kot slavni in bogati, o katerih prebira v revijah – in Yildiz se povsem nepričakovano res ponudi priložnost za to …

V glavnih vlogah igrata tudi Eda Ece in Berk Oktay, ki se ju spomnimo iz nadaljevanke Status: Zapleteno, ter priljubljena turška igralka in pevka Şevval Sam.

Prepovedani sadež je na Planetu od ponedeljka do petka ob 18.45.

