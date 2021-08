Prihaja nova nadaljevanka Ambasadorjeva hči

Že v sredo ob 17. uri se na Planetu začenja nova turška nadaljevanka Ambasadorjeva hči, v kateri igrata priljubljena Egin Akyürek in Neslihan Atagül. Ambasadorjeva hči bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 17. uri.

V sredo, 1. septembra, bomo nov list obrnili tudi na Planetu, saj se ob 17. uri začenja nova turška uspešnica Ambasadorjeva hči (Sefirin Kizi). V ospredju čustvene drame je ljubezenska zgodba med bogatim poslovnežem Sandžarjem in ambasadorjevo hčerko Nare, ki kljub vsem preprekam, ki jima prihajajo naproti, iščeta pot drug do drugega in do svoje izgubljene mladostne ljubezni.

V glavnih vlogah igrata Egin Akyürek, ki smo ga na Planetu videli tudi v priljubljeni Izgubljeni časti, in Neslihan Atagül, ki jo slovensko občinstvo prav tako že pozna. Gre za zelo svežo turško nadaljevanko, ki je na podelitvi filmskih nagrad v Izmirju zmagala v skoraj vseh igralskih kategorijah, tudi v kategoriji najboljše glavne igralke in najboljšega glavnega igralca v seriji.

Zgodba govori o Sandžarju, sinu siromašnega bajtarja, ki se je že kot otrok zaljubil v Nare, ambasadorjevo hčer, ki je počitnikovala v Bodrumu. Mlada, a tako različna človeka se imata brezmejno rada in se leta borita za svojo ljubezen. Na koncu sicer vendarle pristaneta skupaj, toda na poročno noč Nare brez sledu izgine.

Nekateri menijo, da je padla v morje in utonila, spet drugi, da je ambasadorjeva hči pobegnila v Evropo, vaški posebnež pa v svoji pesmi pripoveduje, da se je spremenila v ptico in odletela. Ambasadorjeva hči, ki je izginila na poročno noč, pa natanko devet let pozneje prihaja na Sandžarjevo drugo svatbo – a ne sama, pač pa za roko vodi njuno hčer.

Ambasadorjeva hči, ki bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 17. uri, bo prvič na sporedu že v sredo, 1. septembra.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.