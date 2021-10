Kje se je zvezdnik skrival zadnjih osem let?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate telenovelo Vonj po strasti (Cafe con aroma de mujer), v kateri je v glavni vlogi William Levy. Kubansko-ameriškega igralca zadnjih osem let ni bilo mogoče videti v svetu telenovel. In kaj je bil njegov razlog za umik?