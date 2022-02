Telenovela Vonj po strasti podira rekorde gledanosti v svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijsko telenovelo Vonj po strasti, v kateri v glavnih vlogah nastopata William Levy in Laura Londoño, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16.05. Telenovela, ki se bo s koncem tedna iztekla, je izredno priljubljena tudi v svetu. V sredini januarja je osvojila tudi laskani naziv najbolj gledane televizijske serije na spletni platformi Netflix!

Kolumbijska telenovela Vonj po strasti (Café con aroma de mujer) je novejša različica istoimenske telenovele iz devetdesetih. Njena priljubljenost se v svetovnem omrežju odraža tudi v gledanosti na spletni platformi Netflix. V tednu od 17. do 23. januarja je osvojila laskavi naziv najbolj gledane televizijske serije tisti teden. Globalna gledanost je takrat znašala 96.36 milijonov ur.

Spletna platforma Netflix vsak torek javno objavlja oziroma posodablja listo najbolj popularnih filmov in serij preteklega tedna glede na število ur gledanosti. Telenovela Vonj po strasti je bila na listi desetih najbolj gledanih vsebin v neangleškem jeziku kar štiri tedne zapovrstjo. Od tega je tri tedne vedno vodila. V prvem tednu je gledanost znašala 23.23 milijonov ur, takrat je osvojila 5. mesto na lestvici, do 23. januarja pa je vodilni položaj zavzemala z 82.98 milijoni ur, nato 98.85 milijoni ur in nato 96.36 milijoni ur gledanosti.

Pri vseh teh urah gledanosti je treba vzeti v obzir tudi dejstvo, da telenovela v Združenih državah Amerike sploh ni dostopna na Netflixu, ampak jo predvajajo samo na določenem programu. Še vseeno pa zadnji podatki spletne platforme Netflix kažejo, da je serija še vedno na zavidljivem 2. mestu s kar 82.75 milijoni ur gledanosti.

Če se sprašujete, kaj je razlog za takšen svetovni uspeh telenovele, boste odgovor na vprašanje najlažje dobili z ogledom.

Kolumbijsko telenovelo Vonj po strasti (Café con aroma de mujer) si lahko na Planetu ogledate vsak dan od ponedeljka do petka ob 16.05. Zamujene dele in še več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

