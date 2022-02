Na poroki je svojo ženo presenetil z nepričakovanim razkritjem

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20.45 spremljate nadvse razburljivo avstralsko resničnostno oddajo Poroka na prvi pogled. Trenutnim parom sta se pridružila dva nova in že na poroki je prišlo do nepričakovanega razkritja.

Porok dveh novih parov, ki vstopata v šov Poroka na prvi pogled, so se tokrat prvič udeležili tudi pari, ki že sodelujejo v tem poskusu, in nehote poskrbeli, da sta se mladoporočenca Liam in Georgia znašla v precejšnji zadregi.

Med poročnim slavjem je par, ki se je pravkar spoznal in poročil, želel spoznati še preostale udeležence šova, pri tem pa je beseda nanesla tudi na to, česa si pri partnerju, ki so ga določili strokovnjaki, ne bi mogli vzeti v zakup.

Georgia je odgovorila, da bi težko bila z nekom, ki rad obsoja in je poln predsodkov, saj je sama popolnoma drugačna. Nato so o tem vprašali še Liama, ki je odvrnil, da ga nič ne bi moglo zmotiti. "Kaj pa, če bi bila drugače usmerjena?" je vanj še naprej vrtala udeleženka šova Rebecca. Dejal je, da ga tudi to ne bi motilo, zato ga je žena pogledala in vprašala: "Si biseksualec?"

Mladoporočenca Liam in Georgia

Liam je bil ob tem vidno v zadregi, saj se je hotel o tem z dekletom, s katerim se je pravkar poročil, pogovoriti na samem. Vseeno je zbranim razkril, da je biseksualec. Presenečenih obrazov ob nepričakovanem razkritju ni manjkalo.

Kasneje je ženin dejal, da ne more verjeti, da se je vse skupaj zgodilo pred vsemi.

Presenečenih obrazov ob razkritju ni manjkalo.

V nadaljevanju večera sta bila mladoporočenca še nekaj časa vidno nesproščena, saj je Liama skrbelo, kašen bo ženin odziv o njegovem razkritju. Med pogovorom na štiri oči jo je zato previdno vprašal o njenem počutju.

"Verjamem, da so te stvari iz preteklosti danes pripeljale do sem, da si tak, kot si. Dokler boš izbral mene in dokler sva to, kar oba potrebujeva, me ne moti. Iskreno," mu je odgovorila Georgia. Liam si je ob njenih besedah oddahnil in dejal, da ji ni treba skrbeti. Njun pogovor se je končal s strastnim poljubom.

Kako uspešno se bodo Georgia in Liam ter preostali pari v nadaljevanju spopadali z izzivi partnerske zveze, pa lahko preverite že v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled.

Resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

