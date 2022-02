Gorski reševalec, ki je z gore rešil psa: Reševanje živali je vedno posebno #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo ujamete vsako jutro ob 7. uri na Planetu, sta voditelja Suzana in Taiji gostila kamniškega gorskega reševalca in strokovnega sodelavca Planinske zveze Slovenije Matjaža Šerkezija, ki je prejšnji teden nase opozoril z reševalno akcijo, s katero je z gore rešil psa in s tem ganil celo Slovenijo.

Na družbenih omrežjih se je minuli teden pojavila objava, da se je na Kamniškem sedlu izgubila vsaka sled za psom Jimmyjem. Izkušenega reševalca Matjaža Šerkezija se je novica dotaknila, zato se je odpravil na pot in pod vrhom Brane našel kosmatinca. Šlo je za precej posebno in čustveno reševalno akcijo.

Matjaž Šerkezi je povedal, da se je podviga lotil tudi zato, ker ga je skrbelo, da ne bi nekdo, ki nima izkušenj in tudi ne znanja z gibanjem v gorah v nevarnih zimskih razmerah sam poskusil rešiti psa. Po drugi strani pa ga je skrbelo tudi za psa, za katerega so predvidevali, da če ni zdrsnil, je lahko še vedno živ in v noči še vedno tava po gori.

Foto: Matjaž Šerkezi

Ko je gorski reševalec prišel do psa, je moral najprej pridobiti njegovo zaupanje s sendvičem. "Težava je, ko je žival ujeta nekje in ko nekdo pride do nje, se počuti ogroženo. Na srečo imam tudi sam psa, tako da sem znal navezati stik z njim. Tudi ljudi po navadi prepriča hrana, saj je to prva stvar, ki se ji posvetimo, ko pridemo v planinsko kočo, tako da je tudi psa prepričal moj sendvič."

