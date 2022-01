Veste, kaj storiti, če se vam udre led in padete v vodo? #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko ujamete od ponedeljka do sobote ob 7. uri, smo se spet družili z ljubljansko gasilsko brigado, ki ob svoji 100-letnici začenja akcijo 100 nasvetov za 100 let. Ekipa oddaje Jutro na Planetu pripravlja serijo 10 epizod, ki pomagajo, da preprečimo najhuje. Tokrat smo lahko videli, kako ukrepati in kako poteka reševanje, če se komu udre led in pade v vodo.