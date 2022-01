Poseben projekt gasilcev ob stoti obletnici delovanja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko ujamete od ponedeljka do sobote ob 7. uri, so tokrat gostili gasilce Gasilske brigade Ljubljana, ki ob svojem častitljivem jubileju pripravlja projekt 100 nasvetov za 100 let. Projekt bo medijsko podprl Planet TV.