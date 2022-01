V Jugoslaviji je bila golota povsod, zdaj pa smo vse bolj amerikanizirani #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu je gostoval priznani fotograf Aleš Bravničar, ki so se mu pred objektivom razgalile tudi številne bolj ali manj znane Slovenke. S slovenskim Playboyem je začel sodelovati leta 2001, v samih začetkih, že prve fotografije, ki jih je posnel zanje, pa so bile objavljene tudi v ameriškem Playboyu. To pred njim ni uspelo nobenemu slovenskemu fotografu.

Slovenskega Playboya zdaj ni več, ameriški izhaja le še na spletu. "Celoten trend moških revij je v zadnjih letih ugasnil, kar na neki način tudi odraža družbo," je o tem dejal Bravničar, "potem ko je pornografija postala obče dostopna, je to zamajalo temelje estetike, ki jo je Playboy vedno propagiral."

V Sloveniji se ljudje v grobem ločijo na tiste, ki erotično fotografijo podpirajo, in na tiste, ki jo obsojajo, ker jim to narekuje družba, meni Bravničar. "Slovenci izhajamo iz te neke stare jugoslovanske šole, ko je bila golota povsod, v kioskih je bila obče dostopna v najrazličnejših revijah. Zdaj pa se družba glede golote zelo amerikanizira in zapira," je dejal.

Pri dekletih, ki jih fotografira, mu je pomembno predvsem, da se ujame z njimi, da imajo podobno energijo. "Pravijo, da zadrega gole osebe pred drugimi traja kakšnih 30 sekund, potem pa ti zadržki padejo. In to se je dejansko izkazalo, dekleta pravijo, da je res," je povedal, "sam pa na goloto tako ali tako gledam strogo profesionalno. Zelo težko bi se 20 let obdržal na sceni, če ne bi bilo tako."

