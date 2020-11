Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je že marca letos ameriški Playboy prenehal izhajati v tiskani obliki, je po 215 številkah konec tudi slovenske izdaje. "Playboy Enterprises, ki upravlja mednarodno mrežo revije Playboy, svoje poslovanje usmerja v nove projekte, zato se kultna revija Playboy poslavlja z globalnih trgov, med drugim tudi iz Slovenije," so sporočili iz podjetja Adria Media Ljubljana, ki je izdajalo slovenski Playboy.

Na prvi naslovnici je bila Tina Gorenjak

Prva številka slovenskega Playboya je izšla 25. maja 2001 in "z igralko Tino Gorenjak na naslovnici začela tlakovati edinstveno pot v svetu slovenskih medijev," so prepričani izdajatelji.

"Slovenska edicija revije Playboy je bila skoraj dve polni desetletji opazen del našega medijskega mozaika. Upamo, da nam je uspelo izpolniti zastavljeno poslanstvo, predvsem pa, da smo bralcem in bralkam popestrili prosti čas z edinstvenimi, bogatimi, predvsem pa zabavnimi vsebinami," so še sporočili in ob tem dodali, da je zadnja številka slovenskega Playboya po njihovem mnenju "zbirateljski biser".

Oglejte si še: