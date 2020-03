Še ena žrtev koronavirusa: poslavlja se revija Playboy #video

Ameriška revija Playboy bo odslej izhajala le še na spletu. Kot razlog za to odločitev so navedli globalni izbruh koronavirusa.

Tako je leta 1993 Playboyeva dekleta fotografiral tudi Donald Trump:

"Motnje, ki jih povzroča pandemija koronavirusa, so nas prisilile, da smo pospešili pogovore, ki trajajo že nekaj časa. Pogovore o tem, kako našo tiskano izdajo prilagoditi željam današnjih bralcev," je v sporočilu za javnost zapisal izvršni direktor Playboya Ben Kohn.

Kot je pojasnil, to pomeni, da bodo vse vsebine preselili na splet, tiskana revija pa ne bo več izhajala, vsaj redno ne. S prihodnjim letom bodo namreč občasno izhajale posebne izdaje, je napovedal Kohn.

Ameriški Playboy so sicer že prej precej skrčili, revija je v tiskani obliki izhajala le še štirikrat na leto.

Playboy je leta 1953 začel izdajati legendarni Hugh Hefner, ki je umrl leta 2017. Leto pred njegovo smrtjo so se odločili, da na naslovnicah revije ne bo več popolnoma golih žensk, češ da je to v času prosto dostopne spletne pornografije preživeto, leta 2017 pa so odločitev preklicali. A revija je bila že nekaj časa nedvomno v zatonu in govorice, da jo bodo slej ko prej ukinili, so bile v zadnjih letih vse glasnejše.