Pri 81 letih v kopalkah na naslovnici #foto

Na naslovnici omenjene revije Sports Illustrated Swimsuit, ki bo izšla v štirih delih, sta se Stewartovi pridružili tudi igralki Megan Fox in Brooks Nader ter nemška pevka Kim Petras.

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue! See her like never before here https://t.co/BcQZcV7R6j — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

S fotografijami z naslovnice je zadovoljna

Kot je povedala, ji je naslovnica všeč. Z revije so jo poklicali novembra in jo pozvali h kampanji. Na fotografiranju, ki so ga izvedli v Dominikanski republiki, je nosila devet parov različnih kopalk, fotografiral pa jo je Ruven Afanador.

"Biti na naslovnici pri mojih letih je bil precejšen izziv in mislim, da sem izziv izpolnila. Nisem stradala, le nekaj mesecev nisem jedla kruha in testenin, vsak drugi dan pa sem hodila na pilates. Bilo je zabavno," je povedala in dodala: "Običajno me motivira plačilo, tokrat pa sem želela ljudem pokazati, da je lahko tudi ženska moje starosti videti dobro in da se tudi počuti dobro."

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023

Meni namreč, da bi se morali ljudje prenehati osredotočati na starost, ampak na pomen dobre prehrane in gibanja.

Why did Martha Stewart sign up for the Sports Illustrated cover? “Usually I'm motivated by pay, but this time I was motivated by showing people that a woman my age can still look good and feel good.” https://t.co/EKYtML8Nh1 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 15, 2023

Med letoma 1961 in 1990 je bila poročena z Andrewom Stewartom, njegov priimek pa je obdržala tudi po ločitvi. Skupaj imata 57-letno hčerko Alexis.

Preberite tudi: