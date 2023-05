Po devetih mesecih so pokopali priljubljeno igralko

"Anne je svoje zadnje počivališče dobila v nedeljo popoldne na pokopališču Hollywood Forever Cemetery," je v izjavi za EW povedal predstavnik pokojne igralke. Dodal je: "Bila je čudovita slovesnost z ljudmi, ki jih je imela najraje. Njena otroka se vsem zahvaljujeta za podporo in ljubezen v tem težkem času. Hvaležna sta, da sta lahko svojo mamo počastila prav na materinski dan."

Pokopali so jo v Los Angelesu

Na slovesnosti sta bila oba sinova Hecheve – 21-letni Homer Laffoon in 14-letni Atlas Heche Tupper.

Pokopališče v Los Angelesu so izbrali, ker menijo, da bi bilo to mesto igralki zelo všeč. "Lepo je, spokojno in počivala bo med svojimi hollywoodskimi vrstnicami," je pred časom povedal njen sin Homer. Dodal je: "Hollywood Forever je živo mesto, kjer ljudje obiskujejo filme, koncerte in druge dogodke. Bila je naša mama, a zadnji dnevi so nas spomnili, da pripada tudi oboževalcem."

Na omenjenem pokopališču počivajo tudi drugi hollywoodski zvezdniki, med drugim igralci Kirstie Alley, Marilyn Monroe in Mickey Rooney ter glasbenika Dee Dee in Johnny Ramone.

Njene organe so darovali

Anne Heche je umrla avgusta lani, teden dni po hudi prometni nesreči, v kateri se je z avtomobilom zaletela v rezidenco v Los Angelesu ter utrpela hude poškodbe in opekline. Njene organe so darovali, telo pa upepelili.

Igralka, nominirana za emmyja in tonyja, je bila v razmerju z Ellen DeGeneres in Jamesom Tupperjem. Vedno je bila odprta glede svojih težav z duševnim zdravjem, o tem je napisala tudi dve knjigi – Call Me Crazy in Call me Anne.

Foto: Profimedia

