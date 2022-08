Umrla je igralka Anne Heche

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 54. letu starosti je umrla ameriška igralka Anne Heche, potem ko je prejšnji petek v Los Angelesu z avtomobilom trčila v hišo, vozilo so nato zajeli plameni. Vse od nesreče je bila nezavestna, v bolnišnici so jo umetno ohranjali pri življenju.

Svojci so nekaj ur pred njeno smrtjo sporočili, da je tako hudo poškodovana, da se iz kome ne bo več prebudila in da jo le še umetno ohranjajo pri življenju.

"Že dolgo je odločena, da želi darovati svoje organe, zdaj jo ohranjajo pri življenju, da bi ugotovili, katere je mogoče darovati," je njena družina zapisala v izjavi za javnost, se njenim prijateljem in oboževalcem zahvalila za lepe želje, uslužbencem bolnišnice pa za vso njihovo skrb in delo.

Ena njenih najbolj znanih vlog je bila v filmu Šest dni, sedem noči s Harrisonom Fordom. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Anne je imela veliko srce in se je s svojo velikodušnostjo dotaknila vsakogar, ki jo je spoznal," je še sporočila njena družina, "bolj kot v svojem talentu je svoje poslanstvo videla v širjenju dobrote in veselja - sploh s premikanjem meja pri sprejemanju, koga vse imaš rad. Spominjali se je bomo po njeni pogumni iskrenosti in pogrešali njeno luč."

Anne Heche je znana po vlogah v filmih Šest dni, sedem noči, Donnie Brasco in eni od priredb filma Psiho. Leta 1991 je dobila televizijsko nagrado emmy za vlogo v dramski seriji Another World.

Med drugim je bila znana tudi kot zaročenka televizijske voditeljice Ellen DeGeneres, s katero sta bili v razmerju od leta 1997 do leta 2000. Pozneje je Anne v dveh razmerjih rodila dva sinova.

