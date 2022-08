Igralka je na intenzivni negi: čaka jo dolgo okrevanje

Igralko Anne Heche, ki se je v petek hudo poškodovala v prometni nesreči, čaka dolgo okrevanje. "Anne je na oddelku za intenzivno nego, srečo ima, da je preživela," je za CNN povedal neimenovan vir, "ima hude opekline in čaka jo dolgo okrevanje."

53-letna igralka je v petek v Los Angelesu z avtomobilom z visoko hitrostjo najprej trčila v neko garažo. Ko so ji očividci nesreče poskušali pomagati, je odpeljala, nato pa se zaletela v hišo. Avtomobil so zajeli plameni in v bolnišnico so jo odpeljali v kritičnem stanju. Drugih poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ožgani ostanki igralkinega avtomobila Foto: Profimedia

Igralka naj bi sicer vozila pod vplivom alkohola, je poročal spletni tabloid TMZ, prav tako naj bi vozila veliko prehitro. Losangeleška policija okoliščine nesreče še preiskuje.

