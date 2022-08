Znana ameriška igralka v prometni nesreči utrpela hude opekline

Anne Heche je znana po vlogah v filmih Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco in eni od priredb filma Psiho.

Policija v Los Angelesu sicer uradno ni razkrila imena ponesrečenke. Povedali so le, da je voznica peljala z veliko hitrostjo, zletela s ceste in se zaletela v poslopje v predelu Los Angelesa Mar Vista.

Hecheva v kritičnem stanju

Voznica je pri tem utrpela hude opekline in gasilci so jo odpeljali v bolnišnico v kritičnem stanju. Najprej naj bi se zaletela v garažo stanovanjskega bloka, nato je odpeljala naprej in treščila v bližnjo hišo.

Anne Heche je znana po vlogah v filmih Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco in eni od priredb filma Psiho. Leta 1991 je dobila televizijsko nagrado emmy za vlogo v dramski seriji Another World.

Med drugim je bila znana tudi kot zaročenka televizijske voditeljice Ellen DeGeneres, s katero sta bili v razmerju od leta 1997 do leta 2000, ko sta se sporazumno ločili.