Igralec razkril, koliko časa je že trezen

59-letni igralec Rob Hepler Howe je razkril, da je pred 33 leti začel z okrevanjem od alkoholizma in zapisal, da je takrat našel pleme, ki ga je podpiralo na tej neverjetni in hvaležni poti. "Moje življenje je polno ljubezni, družine, Boga, priložnosti, prijateljev, dela, psov in zabave. Če se vi ali nekdo, ki ga poznate, bori s katerokoli obliko odvisnosti − upanje in veselje čakata, če si tega želite in ste pripravljeni delati za to!" je zapisal na svojem profilu.

Ameriški igralec, ki se je proslavil kot mladostniški zvezdnik v osemdesetih, je povedal, da je odvisnost od alkohola premagal s pomočjo žene Sheryl Berkoff. Krog odvisnosti je igralec, ki je najbolj poznan po vlogi v seriji Zahodno krilo in številnih drugih televizijskih oddajah in filmih, prekinil pred več kot tremi desetletji.

Čestitke je prejel od številnih zvezdnikov ter tudi od mlajšega sina, 27-letnega Johna Owna Lowa, ki je ob očetovi objavi hudomušno zapisal, da je ponosen na njegova ozdravitev in pobeg od demonov odvisnosti, ne pa tudi na selfi, ki ga je njegov oče objavil skupaj s svojim sporočilom. Tudi njegov sin, ki je pisatelj, igralec in publicist, je šel skozi obdobje odvisnosti od alkohola, pri ozdravitvi pa sta mu najbolj pomagala starša.

Z ženo poročena od leta 1991

Roba Lowa sta slava in priljubljenost, s katerima se ni znal spopasti, odpeljali na temno stran, iz pekla odvisnosti od alkohola ga je rešila žena Sheryl, danes 61-letna vizažistka, ki jo je spoznal na zmenku na slepo leta 1983, a resnega razmerja takrat nista začela, ampak šele po ponovnem srečanju na snemanju erotičnega trilerja Slab vpliv leta 1990.

Foto: Guliverimage

Njun zakon velja za enega izmed najtrdnejših in najdaljših v Hollywoodu, saj traja že 31 let. Rob pogosto pohvali svojo ženo in pove, kaj njemu in ženi pomaga vzdrževati harmoničen odnos že več kot tri desetletja. "Poroka je težka povsod, ne samo v Hollywoodu. Povsod. Sheryl je bila in je še vedno moja najboljša prijateljica. Torej, če se poročiš z nekom, ki ni tvoj najboljši prijatelj, si že na začetku v slabšem položaju, ker bo to edino, kar ostane, ko bodo druge stvari kot plimovanje, ko pridejo poplave ali suše," je pojasnil Lowe in dodal, da sta drugi dve najpomembnejši sestavini uspešnega zakona tudi sposobnost odpuščanja in telesna intimnost med partnerjema.

Upa si trditi, da je njun odnos še obsežnejši kot na začetku

"Če v zakonu ni ognja, si v težavah. S Sheryl sva še vedno nora drug na drugega," je povedal Lowe, a dodal, da ne gre za fazo nore zaljubljenosti kot na začetku razmerja, in povedal, da si upa trditi, da je njun odnos zdaj boljši, globlji in obsežnejši kot pred tridesetimi leti, ko sta začela razmerje, v katerem sta se jima rodila dva sinova.